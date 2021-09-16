Наставник Олександрії назвав завдання на сезон УПЛ

Джерело - footclub.com.ua.
Перед Олександрією стоїть завдання потрапити до першої шістки УПЛ.
Про це заявив головний тренер команди Юрій Гура.
"У п'ятницю ми взяли три очки і стали другими, в суботу Шахтар виграв у Дніпра і зробив нас третіми, в неділю Олександрія цілком могла опуститися ще нижче. Все змінюється дуже швидко, і я не знаю, що буде за тиждень.
Перед нами стоїть завдання - фінішувати у першій шістці, на це і орієнтуємося. Рухаємося від гри до гри, намагаємося в кожній брати по максимуму. В кінці сезону підіб'ємо підсумки", - зазначив Гура.
Нагадаємо, Олександрія обіграла Інгулець у матчі 7-го туру УПЛ.