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Циганик: Ситуація Петракова, Маліновського та Караваєва - це нонсенс

Сьогодні 19:39 1286 0
Журналіст підтримує гравців у конфлікті з тренером збірної України
Циганик: Ситуація Петракова, Маліновського та Караваєва - це нонсенс
#Петраков, #Маліновський, #Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної України Олександр Петраков неправильно ставиться до захисника Олександра Караваєву і хавбеку Руслану Маліновському.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Для мене ця ситуація - нонсенс. Я не вірю, що Руслан міг себе так вести. Я його добре знаю. Маліновський - скромний і нормальний хлопець. Я точно знаю, що відповідати на все це він не буде. Я повністю на стороні Маліновського. Як людини, яка заслужила право грати в Лізі чемпіонів. У нього був складний шлях, і він дійшов до 2-ї команди чемпіонату Італії. Для нашого футболу це вже легендарна особистість. Він особистість, як і інші гравці збірної. А не солдат. І з ними потрібно розмовляти, знаходити аргументи. Мені дуже шкода, що так подається, мовляв, він не хоче грати за збірну. Він завжди з величезним бажанням їде в збірну. І на Євро приїхав травмованим, тому що хотів грати. Хоча міг відмовитися.

Має бути повага один до одного. Я розумію, що тренер вирішує, але Маліновський не через старі заслуги в збірній. Він грає в Серії A, в Лізі чемпіонів. За якістю гри він був ключовим в команді Шевченка. Ми відмовляємося від усього, що було раніше? Маліновський був лідером. Він що - втратив кондиції, форму або якості якісь? Мені здається, цим відволікають від основного. Від того, що Чехія нас відвозила безбожно. Нехай і була ротація.

Тренер може вибирати тих, кого хоче, це його робота. Я спілкувався з президентом Динамо. Ігор Суркіс обурений словами Петракова про Караваєва. Людина стільки матчів провела у єврокубках і за збірну. Таке про нього говорити - це приниження. Мені цікаво, в якому він стані. Це ж люди, з ними потрібно працювати. Це проблема Петракова, що він не зумів пояснити Маліновському ситуацію. Або ми тепер набираємо команду з чемпіонів U-20? Це просто нонсенс.

Можете мене критикувати, але я буду захищати гравців. Це нормально, коли тренер каже, що гравець не вміє оборонятися? Потрібно мати повагу. Потрібно їм пояснити, якщо вони тобі не підходять", - сказав Циганик.

Раніше, Петраков розкритикував Караваєва.

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