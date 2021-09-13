Петраков розкритикував Караваєва

Головний тренер збірної України Олександр Петраков пояснив помилки захисника Олександра Караваєва у матчі проти Казахстану.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я з ним нормально поговорив, заспокоїв. Всі помиляються.

Ви мене вибачте, в 29 років робити такі помилки. Я з Сашком розмовляв. Попросив показати мені, як треба правильно тримати гравця. Він показав, а я кажу, що це неправильно. Ти не маєш права так тримати. Ти повинен тримати гравця перед собою на відстані витягнутої руки, а він мені показує на одній лінії. ти що? ти ж ніколи так не встигнеш. Йому пас віддадуть, а ти не встигнеш, поки будеш розгортатися. Хлопці потихеньку сприймають мої вчення", - сказав Петраков в ефірі Великого футболу.