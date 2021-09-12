Гол Жерсона допоміг Труа, Ніцца переграла Нант. Результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпiон.
В п'ятому турі французької Ліги 1 відбулися чергові матчі.
Гол Жерсона Родрігеша допоміг Труа на виїзді обіграти Мец. Ланс на виїзді вирвав драматичну перемогу над Бордо, а Ренн вдома програв Реймсу.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
5 тур
12 вересня
Монпельє - Сент-Етьєнн 2:0
Голи: 1:0 - 32 Мавадіді 2:0 - 62 Жермен
Бордо - Ланс 2:3
Голи: 0:1 - 39 Какута, 0:2 - 43 Медіна, 1:2 - 60 Мангаш, 2:2 - 88 Онана 88 , 2:3 - Сотока 90+5
Брест - Анже 1:1
Голи: 1:0 - 62 Фавр, 1:1 - 78 - Мангагі.
Мец - Труа 0:2
Голи: 0:1 - 50 Родрігеш, 0:2 84 Шавалерін.
Ренн - Реймс 0:2
Голи: 0:1 - 26 Екітіке, 0:2 - 67 Коффі
Нант - Ніцца 0:2
Голи: 0:1 - 75 Дольберг, 0:2 - 80 Гуїрі