Гол Жерсона допоміг Труа, Ніцца переграла Нант. Результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпiон.

В п'ятому турі французької Ліги 1 відбулися чергові матчі.

Гол Жерсона Родрігеша допоміг Труа на виїзді обіграти Мец. Ланс на виїзді вирвав драматичну перемогу над Бордо, а Ренн вдома програв Реймсу.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

5 тур

12 вересня

Монпельє - Сент-Етьєнн 2:0

Голи: 1:0 - 32 Мавадіді 2:0 - 62 Жермен

Бордо - Ланс 2:3

Голи: 0:1 - 39 Какута, 0:2 - 43 Медіна, 1:2 - 60 Мангаш, 2:2 - 88 Онана 88 , 2:3 - Сотока 90+5

Брест - Анже 1:1

Голи: 1:0 - 62 Фавр, 1:1 - 78 - Мангагі.

Мец - Труа 0:2

Голи: 0:1 - 50 Родрігеш, 0:2 84 Шавалерін.

Ренн - Реймс 0:2

Голи: 0:1 - 26 Екітіке, 0:2 - 67 Коффі

Нант - Ніцца 0:2

Голи: 0:1 - 75 Дольберг, 0:2 - 80 Гуїрі