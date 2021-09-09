 Єзерський: Команда Петракова здатна вийти у фінальну частину ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Єзерський: Команда Петракова здатна вийти у фінальну частину ЧС-2022

Сьогодні 17:59 295 0
Володимир Єзерський прокоментував матчі збірної України
Єзерський: Команда Петракова здатна вийти у фінальну частину ЧС-2022
#Україна

Джерело - zbirna.com.

Збірна України має шанси пробитися у фінальну частини мундіалю.

Про це розповів головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський.

"Олександр Петраков в непростий момент взяв на себе відповідальність очолити національну команду. Проте, в двох офіційних матчах команда виглядала збалансовано.

Синьо-жовті домінували і вели гру в Казахстані, але зовсім трохи не дотерпіли і втратили два важливих очки. Цікава гра вийшла і проти французів, в якій цілком можна було розраховувати не на одне, а на три очки. А товариський матч проти Чехії я б назвав селекційним.

У відбірковому турнірі ЧС-2022 все в наших руках. Франція обіграла Фінляндію, завдяки цьому "синьо-жовті" піднялися на друге місце. Попереду три, можна сказати, лобових поєдинки

Тому найважливішим стає найближчий матч проти Фінляндії. Гра, яку продемонструвала збірна України у зустрічі з французами, дає привід говорити про те, що команда Олександра Петракова здатна виконати поставлене завдання, а це пробитися у фінальну частини мундіалю", - відзначив Єзерський.

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