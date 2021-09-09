Йовичевич: Дніпро-1 готовий забирати очки у Шахтаря

Дніпро-1 здатний здивувати Шахтар у 7 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Ігор Йовичевич.

"Добре попрацювали під час паузи збірних. У Артема Довбика була проблема з ребром, він не тренувався якийсь час, але вже можна сказати, що всі відновилися і готуються до матчу з Шахтарем.

Гра проти фаворита? У певний день можна обіграти будь-якого суперника. Залежить від натхнення, від концентрації, від плану. Звичайно, Шахтар - фаворит, вони беруть участь в Лізі чемпіонів, це потрібно поважати.

Але ми знаємо свою силу і готові забирати очки. Якщо кожен зіграє на найкращому рівні, то позитивний результат можливий", - вважає Йовичевич.