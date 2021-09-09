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Кривцов: Вже не смішно ані хлопцям, ані тренерському штабу

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Гравець поділився враженнями від матчу із Чехією
Кривцов: Вже не смішно ані хлопцям, ані тренерському штабу
#Кривцов, #Чехія

Джерело - Tribuna.com.

30-річний центральний захисник збірної України Сергій Кривцов у перерві контрольного матчу з Чехією (1:1) відчув невеликий біль в литковому м'язі.

Про це заявив сам футболіст.

"Відчув невеликий біль в литковому м'язі. Вирішив не ризикувати. Завтра зроблю обстеження, скажуть точно.

Є чорна смуга, граємо одні нічиї. У кожному матчі пропускаємо. На жаль, не можемо реалізувати моменти. У нас і сьогодні були хороші моменти. Потрібно зробити великий аналіз і щось поміняти. Тому що вже не смішно ані хлопцям, ані тренерському штабу. Ми мирна команда - одні нічиї.

Атмосфера у роздягальні? Ніхто щасливішим не став. Тим більше знову на останніх секундах, як і з Казахстаном, втратили перемогу. Добре, що це товариський матч, ніякої ролі в турнірній таблиці не грає. Але все одно, була задача виграти матч і з хорошим настроєм готуватися до Фінляндії.

Багато було молодих гравців, які дебютували. Були ті, хто не отримує багато ігрової практики в збірній. Думаю, за такої гри з таким суперником це - логічне рішення. Ми ж не намагалися грати чисто від оборони, а контролювали м'яч. Чехія — сильний суперник, вони нас добре пресингували.

Вважаю, дебютанти відмінно зіграли. Плюс Корнієнку вдалося забити гол. Думаю, вони можуть бути задоволені своєю грою", - сказав Кривцов.

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