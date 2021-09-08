 Збірна України втратила перемогу над Чехією у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України втратила перемогу над Чехією у контрольному матчі
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Збірна України втратила перемогу над Чехією у контрольному матчі

Вчора 23:38 625 1
Українці наприкінці матчу пропустили гол
Збірна України втратила перемогу над Чехією у контрольному матчі
#Чехія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі збірна України на виїзді зустрічалася з Чехією. 

У першому таймі матчу збірна Чехії мала кілька стовідсоткових моментів для взяття воріт, але їх не реалізувала. А от контрвипад українців завершився голом Корнієнка, якому асистував Тимчик.

У середині другого тайму Тецл влучив у каркас воріт українців. На останніх секундах матчу українці пропустили гол - 1:1. 

Контрольний матч
8 вересня

Чехія - Україна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Корнієнко, 1:1 - 90+4 Видра

Чехія: Станек - Цоуфал, Голешов (Каша 62), Емелка, Гавел (Матею 46) - Соучек (Барак 62), Крал - Пешек, Саділек, Емграл (Видра 46) - Тецл (Сачек 76)

Україна: Бойко - Качараба, Кривцов (Соболь 46), Сирота - Тимчик, Макаренко (Шапаренко 56), Зінченко, Корнієнко - Ярмоленко (Кочергін 76), Сікан (Яремчук 56), Зубков (Булеца 64)

Попередження: Зінченко 1 - Саділек 46, Крал 74

Нагадаємо, збірна України вдруге зіграла внічию з Францією.

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