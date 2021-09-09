 Чехія - Україна 1:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Чехія - Україна 1:1. Огляд матчу

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Чехія - Україна 1:1. Огляд матчу
#Чехія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі збірна України на виїзді зіграла внічию з Чехією. 

Контрольний матч
8 вересня

Чехія - Україна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Корнієнко, 1:1 - 90+4 Видра

Чехія: Станек - Цоуфал, Голешов (Каша 62), Емелка, Гавел (Матею 46) - Соучек (Барак 62), Крал - Пешек, Саділек, Емграл (Видра 46) - Тецл (Сачек 76)

Україна: Бойко - Качараба, Кривцов (Соболь 46), Сирота - Тимчик, Макаренко (Шапаренко 56), Зінченко, Корнієнко - Ярмоленко (Кочергін 76), Сікан (Яремчук 56), Зубков (Булеца 64)

Попередження: Зінченко 1 - Саділек 46, Крал 74

Нагадаємо, збірна України вдруге зіграла внічию з Францією.

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