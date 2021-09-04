 Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 1037 1
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 вересня
Сьогодні 00:03 4990
Збірні Туреччини та Нідерландів здобули впевнені перемоги. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:54 364
Україна - Франція 1:1. Як це було
Вчора 23:40 46199 2
Андронов: Зовсім незрозуміло, чому Україну очолив Петраков
Вчора 21:10 1200
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Вчора 16:39 177906 4
Ботурчук здобула третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо
Вчора 13:42 700
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
Вчора 13:35 7280
Мажула завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
Вчора 06:37 717
Цвєтов став срібним призером Паралімпіади
Вчора 06:26 750
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 805 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Вчора 12:51 912
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 671 1
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
03.09.2021 21:01 991
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону Valeriy Ruchka
03.09.2021 17:24 513
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022

Вчора 23:40 1037 1
Знову збірні Франції та України зіграли внічию 1:1
Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022
#Франція, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України приймала Францію.

У першому таймі матчу перший стовідсотковий момент мав Забарний, але на добиванні не влучив у створ воріт Франції. На перед перервою команди обмінялися моментами. Якщо Марсьяль не реалізував вихід один на один з голкіпером українців Пятовим, то Шапаренко дуже чудово зіграв, пробивши з 18 метрів у дев’ятку воріт

На старті другого тайму матчу гості зрівняли рахунок - відзначився Марсьяль. Матч завершився внічию 1:1.

Нагадаємо, що 24 березня 2021 року у Парижі збірні Франції та України зіграли внічию 1:1.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація
Група D
4 вересня

Україна - Франція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Шапаренко, 1:1 - 50 Марсьяль

Україна: Пятов - Матвієнко, Кривцов, Забарний - Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик - Циганков (Маліновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) - Яремчук (Сікан, 82)

Франція: Льоріс - Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа - Рабьо, Тчуамені (Верету, 83), Погба - Коман (Діабі, 64), Марсіаль (Бензема, 64), Грізманн

Попередження: Ярмоленко (88), Маліновський (89) - Кімпембе (88)

Коментарі ()