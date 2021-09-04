Знову збірні Франції та України зіграли внічию 1:1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України приймала Францію.

У першому таймі матчу перший стовідсотковий момент мав Забарний, але на добиванні не влучив у створ воріт Франції. На перед перервою команди обмінялися моментами. Якщо Марсьяль не реалізував вихід один на один з голкіпером українців Пятовим, то Шапаренко дуже чудово зіграв, пробивши з 18 метрів у дев’ятку воріт.

На старті другого тайму матчу гості зрівняли рахунок - відзначився Марсьяль. Матч завершився внічию 1:1.

Нагадаємо, що 24 березня 2021 року у Парижі збірні Франції та України зіграли внічию 1:1.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація

Група D

4 вересня

Україна - Франція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Шапаренко, 1:1 - 50 Марсьяль

Україна: Пятов - Матвієнко, Кривцов, Забарний - Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик - Циганков (Маліновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) - Яремчук (Сікан, 82)

Франція: Льоріс - Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа - Рабьо, Тчуамені (Верету, 83), Погба - Коман (Діабі, 64), Марсіаль (Бензема, 64), Грізманн

Попередження: Ярмоленко (88), Маліновський (89) - Кімпембе (88)