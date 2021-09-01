Гравці збірної України втратили перемогу у матчі проти Казахстану.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Навіть не знаю, що говорити. 90+3 - ми забиваємо, я радію, все вже. Одна подача - і нам забили. Люди грають в Лізі чемпіонів і такі помилки допускають. На юнацькому рівні таких помилок не допускають. Я не можу вийти і за них забити. Виходять один на один і....

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У першому таймі хвилин 25 грали непогано, потім втомилися. На жаль, функціонально не тримають цю схему. Ми будемо грати до останнього. Звичайно, всі хлопці засмучені, не хочуть виходити навіть на відновлення. Встати не можуть. Ще й поле штучне, ноги "сіли" у всіх".

Тепер ще Франція, але ми будемо грати до останнього", - сказав Петраков.