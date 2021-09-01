Яремчук забив 11-й гол за збірну України

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки і збірної України з футболу Роман Яремчук забив свій 11-й м'яч за українську національну команду.

На 2 хвилині матчу проти Казахстану Яремчук відкрив рахунок в поєдинку. Цей гол став для нападника 11-м. По цьому показнику він зрівнявся з Євгеном Селезньовим.

Рекорд за кількістю забитих м'ячів за національну команду належить Андрію Шевченку - 48. Вище Яремчука та Селезньова також розташувалися Андрій Ярмоленко (42), Євген Коноплянка (21), Сергій Ребров (15), Олег Гусєв (13) і Сергій Назаренко (12).

Відзначимо, що Яремчук зіграв 31 поєдинок за збірну України. Дебют футболіста у складі "синьо-жовтих" відбувся 6 вересня 2018 року у виїзному поєдинку Ліги націй проти Чехії (2:1).