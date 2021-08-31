Ярмоленко дав пресконференцію українською мовою, Петраков підтримав

Футболіст - про спілкування українською мовою

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України заговорив українською мовою, що й вимагала від українських футболістів левова частина українського суспільства під час Євро, на традиційній передматчевій пресконференції, напередодні гри кваліфікації до чемпіонату світу 2022 Казахстан - Україна.

Ярмоленко одразу ж наразився на комплімент від журналістки одного з українських видань і розповів, чому раніше соромився говорити рідною мовою

"Я трішки раніше соромився. З батьками вдома я розмовляю українською, але не зовсім чистою (суржик - Чемпіон). Мені здавалося, що з мене люди та журналісти будуть сміятися за не дуже якісну мову. Але після одного із інтерв'ю почув схвальні відгуки, тому й вирішив сьогодні розмовляти рідною. Якщо всім подобається, буду й надалі говорити українською", - сказав Ярмоленко.

Починання Ярмоленка залюбки підхопив і головний тренер збірної Олександр Петраков, який також пообіцяв надалі спілкуватися з журналістами державною мовою.

Нагадаємо, українські вболівальники не зможуть відвідати матч Казахстан - Україна.