Джерело - УАФ.
Поєдинок відбірного етапу ЧС-2022 Казахстан - Україна, який відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана Арена 1 вересня, відбудеться з глядачами на трибунах.
Про це повідомляє Казахстанська федерація футболу.
За рішенням місцевої влади та медичних органів стадіон дозволено заповнити не більше, ніж на 30 відсотків (приблизно 9 000 глядачів).
Як повідомляє УАФ, вболівальники з України не зможуть підтримати нашу збірну в цьому поєдинку.
За узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних.
Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу.