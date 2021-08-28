 Матч Казахстан - Україна відбудеться з глядачами | Футбол | Champion.com.ua
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Українські вболівальники не зможуть відвідати матч Казахстан - Україна

Сьогодні 16:12 335 0
Зустріч відбору ЧС-2022 відбудеться 1 вересня о 17:00
Українські вболівальники не зможуть відвідати матч Казахстан - Україна
#УАФ, #Збірна України

Джерело - УАФ.

Поєдинок відбірного етапу ЧС-2022 Казахстан - Україна, який відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана Арена 1 вересня, відбудеться з глядачами на трибунах.

Про це повідомляє Казахстанська федерація футболу.

За рішенням місцевої влади та медичних органів стадіон дозволено заповнити не більше, ніж на 30 відсотків (приблизно 9 000 глядачів).

Як повідомляє УАФ, вболівальники з України не зможуть підтримати нашу збірну в цьому поєдинку.

За узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних.

Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу.

Раніше збірна Франції назвала склад на матч проти України.

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