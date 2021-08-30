Шевченка хотіли запросити до збірної Узбекистану

До офіційної пропозиції справа не дійшла

Асоціація футболу Узбекистану розглядала варіант із запрошенням Андрія Шевченка головним тренером їхньої збірної.

Про це повідомляє журналіст ПроФутбол Digital Володимир Звєров.

Втім, до офіційної пропозиції не дійшло, оскільки вони швидко домовилися зі словенським фахівцем Сречко Катанцем. Останнім місцем роботи Катанця була збірна Іраку.

Андрій Шевченко, нагадаємо, на початку серпня залишив збірну України, не продовжив контракт з УАФ. Під його керівництвом синьо-жовті дійшли до чвертьфіналу Євро-2020. Наразі виконуючим обов’язки головного тренера збірної України є Олександр Петраков.

Нагадаємо, президент Зеленський нагородив Шевченка орденом Ярослава Мудрого VI ступеня.