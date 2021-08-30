Вірт: Верес зіграв ідеальний перший тайм

Верес добре підготувався до матчу проти Десни у 6 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Ми серйозно готувалися, розібрали сильні сторони Десни, футболісти відіграли дисципліновано. Ми прекрасно розуміли, що у суперника хороші фланги, дуже багато передач з них в штрафну, нам потрібно було ці фланги міцніше тримати, і вигравати боротьбу безпосередньо в штрафному майданчику. Ну і звичайно атакувати.

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Ми провели ідеальний перший тайм, забили 4 голи. Гра давалася, і всі футболісти відпрацювали на 5 балів", - сказав Вірт.