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УПЛ. Верес на виїзді розгромив Десну у 6 турі

Сьогодні 15:52 4708 1
Господарі провалили першу половину матчу
УПЛ. Верес на виїзді розгромив Десну у 6 турі
#Десна, #Верес

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна приймала рівненський Верес.

Чернігівська команда провалила перший тайм матчу, пропустивши аж чотири голи.

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 29 серпня

Десна - Верес 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 4 Нємчанінов, 0:2 - 25 Сергійчук, 0:3 - 35 Пасіч Г., 0:4 - 45+1 Кльоц (пен)

Десна: Ігор Литовка, Олександр Сафронов (Денис Безбородько 46), Євген Цимбалюк, Сергій Болбат (Леван Арвеладзе 46), Андрій Домбровський, Андрій Тотовицький (Максим Дегтярьов 82), Владислав Калитвинцев (Вікентій Волошин 74), Єгор Картушов, Тарас Завійський, Пилип Будківський (Ілля Шевцов 74), Євген Селін

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Михайло Сергійчук (Михайло Гечев 82), Роман Гончаренко, Геннадій Пасіч, Сергій Панасенко (Віталій Тимофієнко 82), Дмитро Нємчанінов, Валерій Кучеров (Сергій Петько 79), Роман Мірошник, Євген Пасіч, Дмитро Кльоц (Микита Полюлях 69)

Попередження: Олександр Сафронов 39 - Геннадій Пасіч 27, Валерій Кучеров 69

Нагадаємо, Десна розгромно програла Динамо у 5-му турі УПЛ.

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