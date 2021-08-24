Петраков запросив тренера Динамо у збірну України

Джерело - 1927.kiev.ua.
Асистента головного тренера Динамо Мірчі Луческу Олега Гусєва хочуть бачити у збірній України.
Про це повідомляє 1927.kiev.ua.
Олександр Петраков запросив Олега Гусєва у свій тренерський штаб, але той скоріш за все залишиться в Динамо.
Керівництво київського клубу не хоче відпускати Гусєва до збірної, хоча Олександр Петраков хотів би бачити його помічником у своєму тренерському штабі.
Петраков раніше заявляв, що у його тренерському штабі залишилось ще одне вакантне місце.
Раніше, Петраков оголосив можливий тренерський штаб збірної України.