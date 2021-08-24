Петраков запросив тренера Динамо у збірну України

Олег Гусєв може увійти у тренерський штаб збірної України

Асистента головного тренера Динамо Мірчі Луческу Олега Гусєва хочуть бачити у збірній України.

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

Олександр Петраков запросив Олега Гусєва у свій тренерський штаб, але той скоріш за все залишиться в Динамо.

Керівництво київського клубу не хоче відпускати Гусєва до збірної, хоча Олександр Петраков хотів би бачити його помічником у своєму тренерському штабі.

Петраков раніше заявляв, що у його тренерському штабі залишилось ще одне вакантне місце.

Раніше, Петраков оголосив можливий тренерський штаб збірної України.