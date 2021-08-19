Динамо не підготувалося до матчу проти Інгульця у 4 турі УПЛ.

Про це розповів екстренер київського клубу Йожеф Сабо.

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"Справедлива нічия. Обидві команди грали непогано. Я хочу трошки покритикувати динамівців. Молоді хлопці вийшли і думали, що можна без швидкості обіграти будь-яку команду. А Інгулець підготувався до динамівців. Молодці! Дуже добре провели гру, за що отримали одне очко", - сказав Сабо.