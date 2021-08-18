УПЛ. Інгулець сенсаційно відібрав очки у Динамо в 4 турі

Кияни вперше втратили очки у нинішньому чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо не переграло Інгулець.

На 71-ій хвилині матчу після прострілу Караваєва Шишка зрізав м'яч у сітку власних воріт. А вже через 5 хвилин Коваленко зрівняв рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 18 серпня

Інгулець - Динамо 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Шишка (авт), 1:1 - 76 Коваленко

Інгулець: Богдан Шуст, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець, Владислав Шарай (Іван Головкін 85), Павло Полегенько, Олександр Козак (Хеннос Асмелаш 69), Младен Бартуловіч (Ілля Коваленко 69), Артем Сітало (Майкл Гопей Стефен 69), Михайло Шишка (Дмитро Поспєлов 90+3), Євген Опанасенко, Максим Ковальов

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв 80), Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 64), Віктор Циганков, Віталій Миколенко (Сідклей 90+2), Деніс Гармаш (Беньямін Вербіч 64), Олександр Караваєв (Томаш Кендзьора 80), Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота

Попередження: Младен Бартуловіч 34, Владислав Шарай 34, Іван Головкін 86 - Сергій Сидорчук 56, Микола Шапаренко 79

Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.