У 64-річного українського тренера Олександра Петракова може вийти працювати у збірній України.

Про це розповів колишній форвард Динамо Віктор Леоненко.

"Петраков — кандидатура хороша, тому що збірна омолоджується. Він всіх молодих знає. Я не думаю, що всі вони будуть грати у складі. Будь-якому тренеру буде зараз важко. У Петракова може вийти. Він давно повинен бути нагорі, нехай і не в національній збірній", — вважає Леоненко.