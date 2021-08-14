Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо провело контрольний матч із чинним чемпіоном Італії міланським Інтером.
Інтер - Динамо 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Барелла, 2:0 - 34 Джеко, 3:0 - 60 Сенсі
Інтер: Ханданович (Раду 73), Шкріньяр (Д'Амброзіо 76), де Фрай (Раноккія 74), Бастоні (Коларов 74), Дарміан (Дзанотті 81), Барелла (Весіно 62), Брозович (Агуме 81), Чалханоглу (Сальседо 81), Перішич (Дімарко 61), Сенсі (Відаль 61), Джеко (Пінамонті 46)
Динамо: Бущан (Бойко 46), Кендзьора, Сирота (Шабанов 84), Забарний (Тимчик 65), Караваєв (Антюх 84), Сидорчук (Андрієвський 65), Шапаренко (Шепелєв 65), Циганков (Сідклей 46), Лєднєв (Гармаш 52), Родрігес (Де Пена 46), Рамірес (Кулач 46, Вербич 84)
Раніше, Сампдорія зацікавилася форвардом Динамо.