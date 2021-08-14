Ще один клуб Серії А зацікавився форвардом Динамо

Джерело - Чемпiон.

Італійська Сампдорія зацікавлена ​​в оренді форварда Динамо Владислава Супряги.

Динамо без Луческу відправилось на матч проти Інтера

Про це повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Сампдорія хоче орендувати 21-річного українця з правом викупу, але поки не може узгодити умови угоди з Динамо.

В Італії Супрягу розглядають як потенційного партнера 38-річного Фабіо Квальярелли.

У минулому сезоні Супряга забив три голи в 31 матчі Динамо у всіх турнірах. У новому сезоні на полі поки не з’являвся.

У понеділок, 23 серпня, Сампдорія почне новий сезон Серії А з матчу проти Мілана.