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Ще один клуб Серії А зацікавився форвардом Динамо

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Ще один клуб Серії А зацікавився форвардом Динамо

Джерело - Чемпiон.

Італійська Сампдорія зацікавлена ​​в оренді форварда Динамо Владислава Супряги.

Динамо без Луческу відправилось на матч проти Інтера

Про це повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Сампдорія хоче орендувати 21-річного українця з правом викупу, але поки не може узгодити умови угоди з Динамо.

В Італії Супрягу розглядають як потенційного партнера 38-річного Фабіо Квальярелли.

У минулому сезоні Супряга забив три голи в 31 матчі Динамо у всіх турнірах. У новому сезоні на полі поки не з’являвся.

У понеділок, 23 серпня, Сампдорія почне новий сезон Серії А з матчу проти Мілана.

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