Анчелотті: Я був здивований відходом Мессі з Барселони

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті з повагою ставиться до рішення Ліонеля Мессі піти з Барселони.

Про це сказав сам спеціаліст.

“Я був здивований його відходом, бо Мессі з дитинства був у Барселоні. Хоча те, що футболісти змінюють клубні кольори, мене не дивує. З великою повагою ставлюся до рішення, яке прийняли Мессі і Барселона.

Ми повинні конкурувати з Барселоною - це одна з найкращих команд світу, і це не зміниться через те, чи є Мессі в їх складі чи ні. Нам потрібно перевершити їх”, - сказав Анчелотті.