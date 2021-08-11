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Костишин: Розумію, що буде критика в країні, але ми це заслужили

Сьогодні 14:55 257 0
Наставник Колоса - про виліт з Ліги конференцій
Костишин: Розумію, що буде критика в країні, але ми це заслужили
#Костишин, #Колос

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин у матчі з Шахтарем із Караганди (0:0, пен. 1:3) в Лізі конференцій незадоволений відсутністю гольових моментів.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми добре підготувалися до гри, добре виглядали фізично. В принципі, ми переграли суперника територіально, володіли перевагою, можна сказати, тиснули на суперника, але при цьому створили мало гольових моментів.

Суперник грав низьким блоком за схемою 5-3-2. Дуже важко знаходити вільні зони проти такої схеми. А якщо і знаходиш, то потрібно володіти ідеальною майстерністю, щоб ними скористатися - гравець повинен або обіграти суперника один в один, або створювати момент з нічого, завдяки своїм якимось якостям.

Я задоволений тим, як ми гру вели, але незадоволений відсутністю гольових моментів. Вчорашньої кількості замало для виходу в наступну стадію. Ми нормально відпрацьовували пенальті, Нурієв був найкращим на тренуваннях. Такі речі не натренуєш. Це психологія. Про що думає гравець, поки йде від центра поля до 11-метрової точки.

У першій грі заміни нас підсилили, а у вчорашній грі гравці, що вийшли на заміну мені не сподобалися. Нехай ображаються на мене. Не повинні наші футболісти так виходити на заміну у важливих матчах. Я не кажу, що вони повинні були по 5 футболістів обігрувати, але азарт якийсь повинен бути присутнім.

Нам попалася бійцівська команда. Мені здається, що далі в турнірі нам траплялися б більш відкриті команди. Це бич практично всіх українських команд - грати першим номером в атакуючий футбол. Для цього потрібні хороші виконавці, які вміють працювати з м'ячем на маленькому просторі.

Нам краще даються ігри, коли ми граємо від оборони або в середній зоні, але сьогодні ми не могли так грати, бо суперник дозволяв атакувати. Розумію, що буде критика в країні, але ми на це заслужили", - сказав Костишин.

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