Команди не змогли забити голів в основний час матчу

Джерело - Чемпіон.

Колос у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на виїзді поступився Шахтарю з Караганди.

Основний та додатковий час матчу завершилась внічию - 0:0. Доля гри вирішилась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці господарів поля.

Ліга конференцій

Кваліфікація, 3 раунд

Матч-відповідь, 10 серпня

Шахтар Караганда - Колос 0:0 - по пенальті 3:1

(Перший матч - 0:0)

Шахтар Караганда: Шацький, Кибирай (Хозын, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габишев (Назаренко, 60), Рустемович, Букорац, Мітошевіч (Ламанж, 89), Тошев (Таттибаєв, 63), Шікавка (Оміртаєв, 60, Умаєв, 106)).

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Мілько, Новак, Чорноморець, Ільїн (Саків, 106), Богданов (Задоя, 97), Костишин (Нурієв, 88), Каріока (Чурко, 60), Сітчінава (Лисенко, 60).

Попередження: Букорац, 35, Ламанж, 100.