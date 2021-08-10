Чигринський тренується з Іонікосом

У червні українець покинув АЕК

Колишній захисник Шахтаря і збірної України Дмитро Чигринський тренується з грецьким Іонікосом.

Про це повідомляє Sdna.gr.

У червні 34-річний українець в статусі вільного агента покинув АЕК, за який виступав з 2016 року.

У минулому сезоні Чигринський зіграв в 24 матчах у всіх турнірах. У складі АЕКа Дмитро вигравав чемпіонат Греції в 2018 році.

Разом з Шахтарем Чигринський сім разів ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок УЄФА. На його рахунку також 29 матчів за збірну України.

Іонікос за підсумками минулого сезону вийшов в грецьку Суперлігу.

Раніше, Чигринський веде переговори з польським клубом.