Чигринський тренується з Іонікосом

Джерело - sportarena.com.
Колишній захисник Шахтаря і збірної України Дмитро Чигринський тренується з грецьким Іонікосом.
Про це повідомляє Sdna.gr.
У червні 34-річний українець в статусі вільного агента покинув АЕК, за який виступав з 2016 року.
У минулому сезоні Чигринський зіграв в 24 матчах у всіх турнірах. У складі АЕКа Дмитро вигравав чемпіонат Греції в 2018 році.
Разом з Шахтарем Чигринський сім разів ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок УЄФА. На його рахунку також 29 матчів за збірну України.
Іонікос за підсумками минулого сезону вийшов в грецьку Суперлігу.
Раніше, Чигринський веде переговори з польським клубом.