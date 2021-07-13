Чигринський веде переговори з польським клубом

Джерело - Tibuna.com.
Колишній захисник АЕК Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру в команді Термаліка.
Про це повідомляє журналіст Мeczyki Томаш Влодарчик.
Зараз ведуться переговори щодо можливого переходу футболіста.
Тренером Термалікі є Маріуш Левандовський, в минулому партнер Чигринського у Шахтарі.
За підсумками минулого сезону клуб кваліфікувався до вищого дивізіону Польщі.
Останнім клубом Чигринського був АЕК, за який він виступав з літа 2016 року.
У складі грецької команди забив 5 голів і зробив 2 ассисти в 126 матчах. Ставав чемпіоном Греції в 2018 році.