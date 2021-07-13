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Чигринський веде переговори з польським клубом

Сьогодні 13:25 348 0
Термаліка з наступного сезону виступатиме у вищій лізі Польщі
Чигринський веде переговори з польським клубом
#Чигринський

Джерело - Tibuna.com.

Колишній захисник АЕК Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру в команді Термаліка.

Про це повідомляє журналіст Мeczyki Томаш Влодарчик.

Зараз ведуться переговори щодо можливого переходу футболіста.

Тренером Термалікі є Маріуш Левандовський, в минулому партнер Чигринського у Шахтарі.

За підсумками минулого сезону клуб кваліфікувався до вищого дивізіону Польщі. 

Останнім клубом Чигринського був АЕК, за який він виступав з літа 2016 року.

У складі грецької команди забив 5 голів і зробив 2 ассисти в 126 матчах. Ставав чемпіоном Греції в 2018 році.

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