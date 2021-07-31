Збірна Білорусі домашні матчі відбору на ЧС-2022 зіграє у Росії

Збірній Білорусі заборонили грати домашні матчі у себе в країні

5 і 8 вересня збірна Білорусі зіграє домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Уельсу і Бельгії відповідно.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА,

Матчі відбудуться у Казані на стадіоні Центральний. УЄФА відмовляється проводити матчі під своєю егідою на території Білорусі через політичну ситуацію в країні.

Наразі Білорусь з трьома очками в активі йде четвертою у відбірковій групі Е. Крім Бельгії та Уельсу, суперниками команди є Чехія і Естонія.

Раніше, в УЄФА заперечили блокування Білорусі.