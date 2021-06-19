В УЄФА заперечили блокування Білорусі

Джерело - Чемпiон.

УЄФА заперечує, що скасувала всі матчі в Білорусі до кінця 2021 року.

Раніше з'явилася інформація, що усі матчі, заплановані нинішнього року в Білорусі під егідою УЄФА, будуть скасовані після інциденту з посадкою борту компанії Ryanair.

При цьому в УЄФА відзначили, що в Білорусі дійсно не відбудуться футзальна Ліга чемпіонів, фінал чемпіонату Європи серед жіночих команд і конгрес організації.

До кінця року збірна Білорусі повинна провести вдома три матчі кваліфікації на чемпіонат світу проти Вельсу, Бельгії та Чехії.