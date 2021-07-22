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Колишній лідер Карпат може перейти у Фіорентину

Сьогодні 13:41 533 0
Хорхе Карраскаль може повернутися у Європу
Колишній лідер Карпат може перейти у Фіорентину

Джерело - tribuna.com.

Колишній гравець львівських Карпат Хорхе Карраскаль може стати гравцем Фіорентини.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

23-річний футболіст хотів би покинути Аргентину і повернутися в Європу.

Спортивний директор Фіорентини Даніеле Праде вже зустрічався з агентом Карраскаля минулого тижня. Незабаром клуб зробить офіційну пропозицію самому Рівер Плейту.

Карраскаль виступав за Карпати з літа 2017 по січень 2019 року. Зіграв 38 матчів, забив 6 голів і віддав 2 гольові передачі в чемпіонаті України.

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