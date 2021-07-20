 У контракті на бій Усик - Джошуа існує пункт про реванш, - Красюк | Бокс | Champion.com.ua
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
Сьогодні 18:12 1296
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 19:55 4370
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Сьогодні 19:50 381
Україна завоює 21 медаль на Олімпійських іграх, - аналітичний портал
Сьогодні 18:58 335
Українська бригада арбітрів обслужить матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:28 480
Японія витратила 15,4 млрд на організацію Олімпіади-2020
Сьогодні 16:11 204
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 12:42 614
Борця Грицая забрали до армії після конфлікту з Усиком
Сьогодні 09:58 1579
Лопес замість бою з Камбососом може провести реванш з Ломаченком
Сьогодні 09:44 1642
Світоліна: Моя мета - олімпійська медаль
Сьогодні 09:26 1315 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу
Дівчина дня. Наомі Осака взяла участь у відвертій фососесії для легендарного журналу Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:51 151
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:50 373
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:28 1046
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:23 262
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:38 769
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:23 1634
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:01 1076
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка
Стадіон Чорноморець перетворився на грядку після концерту Монатіка Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:59 1985
Вистояв 50 раундів! Кличко опублікував відео до свого ювілею
Вистояв 50 раундів! Кличко опублікував відео до свого ювілею Valeriy Ruchka
Вчора 20:40 533
Брат за брата. Як Віталій Кличко мстився за Володимира
Брат за брата. Як Віталій Кличко мстився за Володимира Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 450
Прямі трансляції
Навколо спорту

Красюк: У контракті прописаний пункт про реванш у разі перемоги Усика

Сьогодні 20:56 103 0
Поєдинок відбудеться 25 вересня у Лондоні
Красюк: У контракті прописаний пункт про реванш у разі перемоги Усика
#Усик, #Джошуа, #Красюк

Джерело - Трибуна.

Тренувальний табір Олександра Усика напередодні бою з Ентоні Джошуа вже йде.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Тренувальний табір уже йде. Чи буде в ньому Папаченко (Анатолій Ломаченко - прим.) - і гадки не маю. Знаю, що табір буде відбуватися там же, де і під час підготовки до поєдинку проти Мурата Гассієва. Повна ізоляція і фокус", - заявив промоутер.

  АктуальноПідтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

"У контракті прописаний пункт по реваншу в разі перемоги Олександра Усика. Тобто, в найбільш ймовірне випадку. Знаю, що Усик переможе, а ось в якому раунді - не знаю", - сказав Красюк.

Нагадаємо, батько Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик - Джошуа.

Коментарі ()