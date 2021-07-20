Тренувальний табір Олександра Усика напередодні бою з Ентоні Джошуа вже йде.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Тренувальний табір уже йде. Чи буде в ньому Папаченко (Анатолій Ломаченко - прим.) - і гадки не маю. Знаю, що табір буде відбуватися там же, де і під час підготовки до поєдинку проти Мурата Гассієва. Повна ізоляція і фокус", - заявив промоутер.