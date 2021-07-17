Батько Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик - Джошуа

Володар титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не матиме проблем у бою з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив батько чемпіона світу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон.

"Усик - дуже хороший боєць, крузер світового класу, який довів це, але Джошуа - великий хлопець, у якого є всі потрібні навички для чемпіона. Мені здається, що Ентоні дуже хороший для Усика. Саша не зможе його потривожити, адже він занадто дрібний.

Джошуа зупинить Усика швидше, ніж будь-хто інший. Вся річ у тому, що якщо крузер розгойдується, намагаючись зустрітися з суперважковаговиком, то можете про це забути. З цієї причини й існують вагові категорії. Хороший великий боксер переможе хорошого маленького боксера. А Джошуа - великий хлопець", - сказав Джон Ф'юрі.