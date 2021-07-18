Внук Стороженка завершив кар'єру футболіста

Футболіст повісив бутси у віці 23 років

Гравець ФК Металіст 1925 Михайло Стороженко припинив професійну кар'єру футболіста та продовжить працювати в клубі в якості асистента тренера з фізичної підготовки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За п'ять років у футболці жовто-синіх Михайло Стороженко провів 51 матч, у яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома гольовими передачами.

Наразі Михайло Стороженко проходить навчання для отримання тренерської ліцензії УАФ.

Відзначимо, що 23-річний Михайло Стороженко є внуком співзасновника Металіста 1925 Сергія Стороженка.

Нагадаємо, Металіст 1925 втратив перемогу над Краматорськом у контрольному матчі.