Внук Стороженка завершив кар'єру футболіста

Джерело - metalist1925.com.
Гравець ФК Металіст 1925 Михайло Стороженко припинив професійну кар'єру футболіста та продовжить працювати в клубі в якості асистента тренера з фізичної підготовки.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За п'ять років у футболці жовто-синіх Михайло Стороженко провів 51 матч, у яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома гольовими передачами.
Наразі Михайло Стороженко проходить навчання для отримання тренерської ліцензії УАФ.
Відзначимо, що 23-річний Михайло Стороженко є внуком співзасновника Металіста 1925 Сергія Стороженка.
Нагадаємо, Металіст 1925 втратив перемогу над Краматорськом у контрольному матчі.