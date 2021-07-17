Ультрас Чорноморця виступив проти головного тренера Мороза

Вболівальники залишили за собою право зривати домашні матчі Чорноморця в Одесі

Ультрас одеського Чорноморця прибули на тренувальну базу клубу, аби поспілкуватися з керівництвом та гравцями команди.

Про це повідомляє телеграм канал Troublemakers & Ultras Action.

Фанати озвучили вимогу, що тренери і футболісти, що мають відношення до Динамо, повинні покинути Чорноморець до початку чемпіонату. В іншому випадку ультрас запропонували проводити домашні матчі в будь-якому іншому місті, крім Одеси.

Вболівальники залишили за собою право зривати домашні матчі Чорноморця в Одесі, якщо головним тренером буде Юрій Мороз.

Нагадаємо, Динамо може віддати Смирного в оренду до Чорноморця.