Ультрас Чорноморця виступив проти головного тренера Мороза

Джерело - Телеграм канал Troublemakers & Ultras Action.
Ультрас одеського Чорноморця прибули на тренувальну базу клубу, аби поспілкуватися з керівництвом та гравцями команди.
Про це повідомляє телеграм канал Troublemakers & Ultras Action.
Фанати озвучили вимогу, що тренери і футболісти, що мають відношення до Динамо, повинні покинути Чорноморець до початку чемпіонату. В іншому випадку ультрас запропонували проводити домашні матчі в будь-якому іншому місті, крім Одеси.
Вболівальники залишили за собою право зривати домашні матчі Чорноморця в Одесі, якщо головним тренером буде Юрій Мороз.
Нагадаємо, Динамо може віддати Смирного в оренду до Чорноморця.