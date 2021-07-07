Динамо може віддати Смирного в оренду до Чорноморця

У цьому ж напрямку може послідувати молодий захисник Кузик

Півзахисник Динамо Євген Смирний може перейти до Чорноморця на правах оренди.

Про це повідомляє Динамоманія.

22-річний Смирний останні два роки провів в оренді в Колосі. У минулому сезоні хавбек зіграв 20 матчів за команду з Ковалівки, в яких забив два голи.

Також до одеської команди може приєднається 18-річний захисник Денис Кузик, який виступав за Динамо U-19 і U-21.

За підсумками минулого сезону Чорноморець вийшов в УПЛ, посівши друге місце в Першій лізі. У червні одеситів очолив екстренер молодіжної команди Динамо Юрій Мороз.

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