Динамо може віддати Смирного в оренду до Чорноморця

Джерело - dynamomania.com.
Півзахисник Динамо Євген Смирний може перейти до Чорноморця на правах оренди.
Про це повідомляє Динамоманія.
22-річний Смирний останні два роки провів в оренді в Колосі. У минулому сезоні хавбек зіграв 20 матчів за команду з Ковалівки, в яких забив два голи.
Також до одеської команди може приєднається 18-річний захисник Денис Кузик, який виступав за Динамо U-19 і U-21.
За підсумками минулого сезону Чорноморець вийшов в УПЛ, посівши друге місце в Першій лізі. У червні одеситів очолив екстренер молодіжної команди Динамо Юрій Мороз.
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