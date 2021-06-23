Тренер Динамо очолив Чорноморець

Чорноморець представив нового головного тренера

Колишній головний тренер Динамо U-21 Юрій Мороз очолив Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

У тренерський штаб одеського клубу також увійшли Сергій Шматоваленко і Андрій Анненков, які, як і Мороз, раніше працювали в київському Динамо (U-21 і U-19). Продовжують працювати в команді тренери Олексій Антонов, Олексій Гай, Сергій Дем’янець, Євген Боровик, Вікторія Самар.

Чорноморець посів друге місце у турнірі Першої ліги і повернувся до УПЛ. Водночас команда Динамо U-21 розформована, оскільки чемпіонат України U-21 більше проводитися не буде.