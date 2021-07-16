Аршавін пропонує об'єднати чемпіонати Росії та України

Колишній гравець Зеніту Андрій Аршавін має кілька варіантів зробити чемпіонат Росії більш привабливим.

Про це заявив сам колишній футболіст.

"Як можна заробляти на нашому чемпіонаті, зробити його привабливим? Тільки один вихід: об'єднатися з чемпіонатами Казахстану, Азербайджану і Білорусі.

Кращий варіант - об'єднатися з Україною. Але в сучасній політичній ситуації це неможливо.

Просто в цих країнах клуби стали б фінансово незалежними проектами, були б сильніше, розширилася б аудиторія: публіка більше ходила б на такі матчі.

Але питань багато: як поставиться УЄФА, хто вилітає, хто виходить в єврокубки, об'єднувати чи ФНЛ і ПФЛ", - сказав Аршавін.