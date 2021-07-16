Президент ФК Львів: Зі стадіоном складна ситуація

Футбольний клуб Львів планує грати матчі УПЛ на Арені Львів.

Про це заявив президент команди Богдан Копитко.

"Як для клубу, так і особисто для мене, пониження стадіону Україна у класі стало несподіванкою, адже команда планувала проводити свої домашні матчі саме на цій арені, яка є знаковою не лише для львівського, але й для всього українського футболу загалом. Ми підтримуємо позицію депутатів обласної та міської рад, щодо повернення стадіону Україна 3-ої категорії, яка необхідна для проведення матчів рівня УПЛ і впевнені, що зіграємо ще не один поєдинок на легендарній арені.

Усе це складно, адже впершу чергу страждають гравці та вболівальники, які репрезентують клуб на футбольному полі та безпосередньо на трибунах".

Однак, не зважаючи на це, великий футбол у Львові повинен бути і він буде! У нас триває переговорний процес із керівництвом Арени Львів, і я сподіваюсь, що вже у найближчій перспективі нам вдасться досягнути угоди, яка влаштує обидві сторони", - сказав Копитко.