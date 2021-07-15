Президент Десни: За клуб не хвилюйтесь, все нормально

У сезоні 2021/22 років чернігівська Десна не гірше гратиме, ніж у минулому чемпіонаті.

Про це заявив президент клубу Володимир Левін.

"Головне, щоб чесно судили. А так, замість третього місця і платежів солідарності, потрібно ще ремонтувати державний стадіон. Сподіваюся, ви по всім нашим матчів вже написали статтю, пов'язану з суддівством? Сподіваюся, ви написали про стадіони й ціни на них від держави?

За Десну не хвилюйтесь. Все нормально. Десна гратиме, і не гірше, ніж у минулому сезоні.

Десна, крім гри в цьому сезоні, направить свої сили на селекцію футболістів і на побудову футбольної академії. Завдання клубу - це погляд у майбутнє футболу Чернігівщини", - сказав Левін.