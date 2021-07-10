 УЄФА покарала збірну Угорщини за расистські дії фанатів | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА покарала збірну Угорщини за расистські дії фанатів

Сьогодні 14:42 348 0
Також Угорська федерація футболу оштрафована на 100 000 євро
УЄФА покарала збірну Угорщини за расистські дії фанатів
#Євро-2020

Джерело - УЄФА.

Збірна Угорщини з футболу проведе два домашні матчі без глядачів через дискримінаційну поведінку фанатів.

Про це повідомляє УЄФА.

Також Угорська федерація футболу оштрафована на 100 тисяч євро.

Таке рішення було прийнято після матчів групової стадії Євро-2020 зі збірними Португалії, Франції і Німеччини

Під час гри з Португалією в соціальних мережах поширилися зображення банера з написом "ANTI LMBTQ".

Перед недільною грою з Францією деякі вболівальники збірної Угорщини взяли участь в передматчевому марші в Будапешті і розгорнули банер проти колінопреклоніння перед поєдинками.

Нагадаємо, президент УЄФА не планує знову проводити Євро в різних країнах.

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