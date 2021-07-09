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Президент УЄФА не планує знову проводити Євро в різних країнах

Сьогодні 20:40 354 0
Чеферін проти повторення досвіду Євро-2020
Президент УЄФА не планує знову проводити Євро в різних країнах
#УЄФА, #Чеферін

Джерело - BBC Sport.

Президент УЄФА Александер Чеферін не бажає знову проводити Євро відразу в декількох країнах і містах.

Про це заявив сам функціонер.

"Якщо говорити про мою думку, то я б таку ідею більше не підтримав, тому що це занадто складно.

До того ж в якомусь сенсі неправильно, що деякі команди долають понад 10 тисяч кілометрів, а інші - всього 1 тисяча.

Несправедливо це і щодо вболівальників. Деяким фанатам потрібно приїхати в Рим, а через кілька днів - в Баку, а це 4,5 години польоту.

Так що це все досить складно. Так, це цікава ідея, але реалізувати її важко. І я не думаю, що ми знову коли-небудь зробимо Євро в такому форматі", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Євро-2020.

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