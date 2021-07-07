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Флік оновив тренерський штаб збірної Німеччини

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Флік розпочав переформатування тренерського штабу Бундестіму
Флік оновив тренерський штаб збірної Німеччини
#Німеччина, #Флік

Джерело - Чемпіон.

Новий керманич збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік отримав ще одного помічника та звільнив тренера воротарів.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Асистентом Фліка став Денні Роль. Він допомагатиме головному тренеру разом із Маркусом Зоргом, який увійшов до штабу раніше. Натомість Андреас Кепке більше працюватиме з голкіперами національної команди.

До слова, чемпіон Європи-1996 тренував німецьких воротарів із 2004-го. До збірної Кепке покликав Юрген Клінсманн, а Йоахім Лев продовжив із ним співпрацю аж до Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної Німеччини може очолити Росію.

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