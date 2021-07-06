Динамо та Шахтар домовилися перенести дату матчу за Суперкубок на 22 вересня.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Є така ситуація. Всі звикли, що матч за Суперкубок України відкриває чемпіонат. Виникла ситуація, ми всі бачили, як наші хлопці відстоювали інтереси України на Євро-2020.

Отримали запит від Динамо, який підтримав Шахтар - клуби домовилися перенести дату матчу за Суперкубок на 22 вересня.

Так, можуть бути певні невдоволення уболівальників, тому що багато квитків вже реалізовано, люди спланували відвідування матчу. Але ситуація склалася така.

Вважаю, ми повинні підтримати наших хлопців, щоб дати їм можливість більш якісно підготуватися до нового сезону. У збірної також важливі гри за право виходу на ЧС-2022.

Це, напевно, найменше, що ми можемо зробити, щоб підтримати наших хлопців", - зазначив Дикий.