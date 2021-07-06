УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України

Матч перенесли на вересень

Джерело - УПЛ.

Керівництво Прем'єр-ліги перенесло матч Суперкубка України Динамо - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Динамо та Шахтар мали відкрити новий сезон в українському футболі поєдинком за Суперкубок України. Він мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський і стати першим у сезоні 2020/21.

Проте Динамо звернулося до УПЛ з проханням перенести матч за Суперкубок України. А організація підтримала цю пропозицію.

Матч перенесено на 22 вересня 2021 року. Час та місце проведення залишаються без змін.