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УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України

Сьогодні 12:30 388 0
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УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України
#УПЛ, #Суперкубок

Джерело - УПЛ.

Керівництво Прем'єр-ліги перенесло матч Суперкубка України Динамо - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Динамо та Шахтар мали відкрити новий сезон в українському футболі поєдинком за Суперкубок України. Він мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський і стати першим у сезоні 2020/21.

Проте Динамо звернулося до УПЛ з проханням перенести матч за Суперкубок України. А організація підтримала цю пропозицію.

Матч перенесено на 22 вересня 2021 року. Час та місце проведення залишаються без змін. 

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