УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України

Джерело - УПЛ.
Керівництво Прем'єр-ліги перенесло матч Суперкубка України Динамо - Шахтар.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Динамо та Шахтар мали відкрити новий сезон в українському футболі поєдинком за Суперкубок України. Він мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський і стати першим у сезоні 2020/21.
Проте Динамо звернулося до УПЛ з проханням перенести матч за Суперкубок України. А організація підтримала цю пропозицію.
Матч перенесено на 22 вересня 2021 року. Час та місце проведення залишаються без змін.