Яремчук: Дякуємо вболівальникам, які підтримували нас протягом турніру

Збірна України завершила свої виступи на Євро-2020 після поразки від Англії у чвертьфіналі(0:4).

Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку протягом усього турніру.

"Хотілося б насамперед подякувати тим уболівальникам, які були сьогодні на стадіоні, а також тим, які підтримували нас протягом турніру. Ми знали, що по всій Україні були організовані фан-зони, хотіли порадувати людей, які туди прийшли, але, на жаль, не вдалося. Попри це, ми намагалися грати у свій футбол, отже, ми на правильному шляху", - сказав Яремчук.