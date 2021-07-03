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Шабанов назвав причину другої підряд нічиї Динамо на зборах у Швейцарії

Вчора 22:41 223 0
Артем Шабанов прокоментував нічию проти Лозанни
Шабанов назвав причину другої підряд нічиї Динамо на зборах у Швейцарії
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо Артем Шабанов пояснив, чого не вистачило киянами для перемоги у контрольному матчі проти Лозанни.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми постійно тренуємося на натуральному газоні, тому грати на штучному покритті набагато важче. Поле "дубове" і, як говорили, не нового покоління. Тому було трохи незвично.

Ми ще розберемо гру, тренер вкаже нам на помилки та підкаже, що можна поліпшити, щоб у наступних іграх ми вже перемогли. Думаю, причина в тому, що ми багато обрізалися в простих ситуаціях і не скористалися своїми хорошими моментами, в яких могли забити", - відзначив Шабанов.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Лозанною у товариському матчі.

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