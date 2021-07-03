Динамо зіграло внічию з Лозанною у товариському матчі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграло свій другий контрольний матч на першому швейцарському зборі.

Кияни зіграли внічию з Лозанною. Матч завершився з рахунком 1:1.

Товариський матч

03 липня

Динамо - Лозанна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Родрігес (пен), 1:1 - 48 Рібейру

Динамо: Бойко - Кравченко (Скорко, 46), Бражко (Вівчаренко, 46), Сирота (Шабанов, 46), Сідклей (Дубінчак, 46) - Андрієвський (к) (Коробенко, 71), Гармаш (Шепелєв, 46), Лєднєв (В.Волошин, 83), Антюх (Кулач, 64), Родрігес (де Пена, 46) - Супряга (Ванат, 46, Н.Волошін, 71)

Раніше, Динамо зіграло результативну нічию з Базелем у контрольному матчі.