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Маркевич закликав УЄФА жорстоко покарати шведа, який травмував Бесєдіна

Вчора 22:25 481 0
Мирон Маркевич прокоментував травмував Бесєдіна
Маркевич закликав УЄФА жорстоко покарати шведа, який травмував Бесєдіна
#Маркевич, #Бєсєдін

Джерело - tribuna.com.

Шведський захисник Маркус Даніельсcон заслужив червону картку за грубий фол проти Артема Бєсєдіна у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів екстренер національної команди Мирон Маркевич.

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"Приємна новина. Хлопці дійсно проявили характер. Непростий матч з непростим суперником. Цю зустріч однозначно можна занести в актив нашій команді. Ще й вийшли в 1/4 фіналу - вдвічі приємніше. Чи арбітр справедливо видалив Даніельссон за фол проти Бєсєдіна? Звісно. Треба ще й дискваліфікувати його на матчів 5. Хто ж так стрибає", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Динамо отримає компенсацію від УЄФА за травму Бєсєдіна на Євро-2020.

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