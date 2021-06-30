Лікар Динамо розповів наслідки важкої травми Бєсєдіна

Відновлення Артема Бєсєдіна триватиме близько шести місяців.

Про це розповів головний лікар Динамо Андрій Шморгун.

"Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгибанння) в колінному суглобі, яка викликала таку велику травму.

Зараз ми проводимо консультації з травматологами і хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Терміни відновлення - близько шести місяців ", - сказав Шморгун.